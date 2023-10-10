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В Уфе женщина обнаружила в багажнике своего авто тело своей 14-летней дочери. По подозрению в ее убийстве был задержан ее 22-летний сводный брат. Отмечается, что молодой человек дал признательные показания.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан, парень задушил свою сестру, а затем спрятал ее тело в диване. Затем ночью он перенес его в багажник автомобиля матери.

«Ждал, пока она выйдет из ванной. Накинул ей на голову полотенце и начал душить руками. Засунул ее в диван. Поднял его спинку и засунул ее туда. Самое единственное место, куда она поместилась», — рассказал задержанный. По его словам, он специально перенес тело сестры в автомобиль матери, так как планировал где-нибудь закопать ее.

Оперативники задержали молодого человека на чердаке многоквартирного дома, расположенного недалеко от места преступления.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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