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Киев хорошо понимает, чем ему грозит потеря Авдеевки, и поэтому перебрасывает к городу дополнительные силы с Артемовского направления. По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, это весьма опрометчивое и совершенно бессмысленное решение.

ВС России продолжают наносить по Авдеевке мощные артиллерийские удары. Они уже заставили противника уйти с передовых позиций, на которых те обороняли населенный пункт. Киев несет потери и переброска дополнительных войск просто их увеличит в несколько раз.

Ранее ставленник Киева Виталий Барабаш, возглавляющий военную администрацию Авдеевки, заявил, что российские ВС на протяжении трех суток подряд ведут непрерывные штурмы города. Также они осуществляют артподготовку, что существенно осложняет ситуацию в населенном пункте.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин высказал мнение, что после освобождения Авдеевки российскими ВС Киев потеряет возможности для продолжения контрнаступательных действий по всему фронту.

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