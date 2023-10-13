Освобождение российскими ВС Авдеевки лишит ВСУ инициативы на всех участках линии соприкосновения. Также оно позволит активизировать удары артиллерийских установок по позициям противника и продвижение ВС РФ, уверен военный корреспондент портала Ura.ru Евгений Линин.

По его словам, именно Авдеевка и Марьинка, а также Славянско-Краматорская агломерация с их плотной застройкой и внедренными в нее фортификационными сооружениями ВСУ создают серьезные проблемы для уверенного продвижения российских подразделений на Донецком направлении.

Стоит отбить у ВСУ Авдеевку, и они потеряют инициативу на всех участках фронта сразу. Все дело в том, что контрнаступление на Запорожском направлении стало возможным лишь потому, что на Донецком такие гарнизоны, как Авдеевский и Марьинский удерживаются относительно небольшими силами из-за выстраиваемых годами укреплений. Уничтожение позиций ВСУ здесь позволит нивелировать даже те мизерные успехи, которых Киеву удалось добиться у сел Урожайное и Работино, уверен эксперт.