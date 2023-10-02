Вертолеты оказались для крокодилов более мощным афродизиаком, чем грозы

По наблюдениям владельца крокодиловой фермы в Австралии, надвигающаяся гроза и низкие пролеты тяжелых вертолетов действуют на крокодилов возбуждающе, пишет ABC News.

Когда небеса начинают полыхать гальваническим блеском, из темноты выскальзывает громадная туша, поднимает безгубую морду и издает рев. Раскаты грома звенят сквозь рычание могучего пресмыкающегося, столь же жестокие и бездонные. Кажется, что они резонируют сквозь каждую кость и сухожилие в теле этого существа.

Этот устрашающий дуэт – скорее поединок низких звуков между природой и ее самым выносливым потомком, чем какой-либо рефрен призыва или ответа. И он разжигает костер в чреслах большого самца-крокодила.

Гроза является чистым, неподдельным афродизиаком для этого пресмыкающегося, но следующее за этим сексуальное безумие – жалкое подобие происходящего после ночного пролета низколетящего вертолета «Чинук».

В низких звуковых вибрациях есть что-то, доводящее крокодилов до оргиастического экстаза – и ученые не могут понять, почему это происходит.

Страсть в заболоченном загоне

Джон Левер (на фото) был свидетелем такого рода оргии чаще, чем он мог бы сосчитать. Владелец крокодиловой фермы «Курана», расположенной в центральной части штата Квинсиленд, держит более 3000 крокодилов. И он способен интуитивно определять, когда в воздухе над законами его фермы начнет витать романтика.

«Крокодилы начинают активно переговариваться друг с другом», – сообщил Левер. «У них нет сложного голосового аппарата, но они выдают вибрирующие звуки, посылая сообщения через толщу вод».

В самом процессе размножения у крокодилов никакой романтики нет: самец хватает самку под водой, чтобы добраться до ее клоаки – полости, в которую у крокодилов выведены соответствующие кишечные, мочевые и половые пути – и активировать свой орган.

Все заканчивается за считанные минуты. Однако если у вас есть крокодиловая ферма, занимающаяся поставками крокодильего мяса, кожи и устраивающая туристические экскурсии, эти простые минуты будут действительно прибыльными.

К счастью для владельца фермы «Курана», в 2023 году есть все предпосылки для раннего начала сезона размножения.

«У нас была прекрасная теплая зима», – заявил Левер. «На самом деле у нас уже была гроза, которая является афродизиаком для крокодилов – она их очень возбуждает… и у нас прошел небольшой дождь. Так что все уже началось».

Когда вертолеты лучше раскатов грома

Спросите любого работника фермы рептилий, и они расскажут вам одно и тоже. Хорошая гроза – это крокодиловый эквивалент Барри Уайта, напевающего сладкие, сладкие пустяки проникновенным баритоном. Это неотразимое любовное зелье, разрисовывающее просторы синего неба, но… для крокодилов есть еще кое-то более возбуждающее, чем вспышки и раскаты яростного электрического разряда – вертолеты «Чинук».

Вооруженные силы Сингапура регулярно проводят двусторонние военные учения с австралийскими ВС на полигоне Шоуотер-Бэй, примерно в 100 км к северу от Рокгемптона. Их пилоты используют крокодиловую ферму Джона Левера в качестве ориентира для изменения полетного курса.

«У нас недавно был большой «Чинук», спустившийся низко, потому что ребята хотели сфотографировать крокодилов», – рассказал Левер. «Они открыли дверь и выглядывали… и, конечно, «Чинук» издавал низкий стучащий звук».

«Внезапно все крупные самцы крокодилов задрали рыла к небу и заревели, а затем, после того как вертолет улетел, они принялись спариваться как оглашенные», – продолжил он. «В низких звуковых волнах есть что-то такое, что их действительно возбуждает».

Слабо различимые сексуальные сигналы

Доктор Кэмерон Бейкер, исследователь из Университета Чарльза Дарвина, специализирующийся на экологии, поведении и социальной структуре эстуарных крокодилов, считает, что страстная реакция этих пресмыкающихся на грозы кажется вполне ожидаемой. По его словам, период спаривания крокодилов, как правило, совпадает с сезоном дождей в Северном Квинсленде.

«Они, вероятно, используют это как своего рода команду: «Эй, приближается влажность!»… и это хорошее время для начала спаривания, чтобы яйца были готовы к кладке в нужное время», – объяснил доктор Бейкер.

Однако с фактором «Чинука» все сложнее. Австралийский исследователь предполагает, что самцы крокодилов могут принять звук тяжелого вертолета за крупного пришлого самца и спешат удостовериться, чтобы их семя укоренилось, прежде чем этот предполагаемый ловелас займется всеми самками.

«Когда звук от вертолета ударяется о воду, то, скорее всего, возникают очень низкочастотные стучащие колебания», – считает Бейкер. «Это может случайным образом походить на сигналы, издаваемые наиболее крупными самцами крокодилов, говорящими: «Эй, это моя территория».

«Мы до сих пор не уверены, что означает для крокодилов этот звук, что он передает им. Существующая гипотеза заключается в том, что они используют эти очень низкие и глубокие грохочущие звуки, производимые за счет вибрации всего тела, чтобы создавать вибрацию воды вокруг себя».

Барометрический шквал

У Крейга Франклина, профессора зоологии Университета Квинсленда, есть другая теория.

Он сообщил об имеющихся свидетельствах, указывающие, что у крокодилов есть встроенный детектор, способный распознавать изменения барометрического давления, которые, очевидно, вызывают близкие пролеты вертолетов.

«Это может быть низкочастотный шум, создаваемый вертолетами», – заявил он. «Мы не знаем, какая именно команда поступает в мозги крокодилов на фермах при их облете вертолетами, но наши исследования показывают, что в природных условиях они реагируют на осадки… и, конечно же, их образ жизни связан с изменением атмосферного давления».

Это вовсе не означает, что владельцу крокодильей фермы для запуска раннего сезона спаривания у пресмыкающихся достаточно просто нанять вертолет, чтобы тот позависал над болотистыми загонами.

«Кроксы не полагаются только на один признак меняющейся окружающей среды», – уточнил профессор Франклин. «Все гораздо сложнее – должны быть изменения фотопериода (продолжительности светового дня), температуры, количества осадков и атмосферного давления. Все это будет сигналами, по которым крокодил планирует свою репродуктивную активность».

Крутые цыпочки и горячие мамочки

Как бы то ни было, владелец крокодильей фермы «Курана» ожидает небывалого приплода.

По его словам, принадлежащие ему крокодилы производит около 2000 яиц в год, из которых появляется не менее 1200 крокодилят, чей пол определяет именно температура инкубации. Из яиц, инкубированных при температуре 34оС или выше, обычно выводятся самцы.

«Впрочем, иногда самки вылупляются при 34-граусной температуре, хотя более обычными для них являются 29 градусов», – сообщил Левер. «Так что получаются горячие девчонки и холодные девчонки. На нам нужны не горячие или холодные, а крутые девчонки».

«Это те, чье ДНК все еще не повреждено, и они будут такими же, как и их мамаши [с точки зрения повышенной способности к размножению]».

У самцов, чья мужественность оказывается слабой, очень мало вариантов на ферме, поскольку для сувенирного магазина требуется кожа, а для кухни – белок.

«Они должны работать на воспроизводство, иначе им будет непросто – у нас производственная ферма», – отметил Левер.

Впрочем, в ближайшем будущем на его ферме может возникнуть значительно больше возможностей для механической стимуляции крокодилов, поскольку у Австралии имеется договор о военной подготовке сингапурских ВС, подписанный в 2020 году и опирающийся на отношения между странами, развивающимися уже более 30 лет.

Ожидается, что это соглашение приведет к тому, что до 14 000 военнослужащих сингапурских ВС будут проходить подготовку в австралийском регионе в течение 18 недель в году следующую четверть века.

Это может означать гораздо большее количество «Чинуков» в небе над крокодильей фермой, разжигающих дремлющее либидо у ее пресмыкающихся в ближайшие десятилетия.