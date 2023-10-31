18-летняя британка Элис Льюис родила дочь в октябре 2022 года. Девочку назвали Оушен-Рэй. Вскоре после рождения у ребенка произошло кровоизлияние в мозг. При осмотре врачи обнаружили, что у малышки сломаны руки. Причем это произошло не из-за родовой травмы, а в утробе матери.

Как сообщает издание Daily Mirror, специалисты диагностировали у девочки редкую форму мутации – гипофосфотазиию. Это очень редкое генетическое заболевание, из-за которого нарушается процесс минерализации костей, скелета и зубов. Отмечается, что на рентгеновских снимках врачи не смогли разглядеть ее позвоночник, суставы и ребра. Девочку назвали «невидимым ребенком».

Из-за данного врожденного заболевания кости ребенка постепенно разрушались, но, несмотря на это, Оушен-Рэй все же могла двигать руками. Однако с каждым днем состояние девочки ухудшалось. Она умерла 13 октября, после своего первого дня рождения.