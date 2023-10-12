В Умани Черкасской области зафиксировано несколько сильных взрывов, сообщило киевское «Зеркало недели». В ночь на 12 октября город атаковали барражирующие боеприпасы «Герань».

Около двух часов ночи были нанесены удары по объектам в Умани, подробности пока не сообщаются.

Кроме того, дроны-камикадзе минувшей ночью атаковали Кировоградскую область, сообщалось о взрывах в Кропивницком, но деталей тоже пока нет.

Взрывы слышали и в Измаиле Одесской области. По данным местных телеграм-каналов, зафиксированы прилеты в порт и в один из судоремонтных заводов. Один из дронов поразил зернохранилище. ПВО пыталась сбить беспилотники, но лишь попала в жилой частный дом.