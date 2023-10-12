В ночь на 12 октября дроны-камикадзе «Герань» атаковали Измаильский район Одесской области. Местные жители рассказали о целой серии взрывов.

По их словам, поражены один из судоремонтных заводов непосредственно в Измаиле. Также один из дронов прилетел в зернохранилище.

Сразу несколько взрывов подряд зафиксировано в порту. Стоит отметить, что атаки по портовой инфраструктуре, которая в последние месяцы используется для нужд ВС Украины, осуществляются достаточно часто.

Над Измаильским районом достаточно активно работала ПВО. Она сбила несколько беспилотников, причем один из них был перехвачен прямо над жилыми домами. Власти тут же заявили об «атаке на гражданские объекты», однако жители города сами расставили все по местам. По их словам, именно «доблестная ПВО» стала причиной попадания в одно из частных домовладений.