На интернет-площадке для размещения объявлений Avito в Томске был выставлен на продажу спортивный кроссовер BMW XM 4.4 AT. Владелец автомобиля просит за премиальный кроссовер немецкого бренда с пробегом всего 200 километров 24 миллиона рублей.

Автомобиль 2023 года выпуска представлен в максимальной комплектации с русифицированной мультимедийной системой. При этом владелец авто рассматривает вариант оплаты по безналичному расчету. На кроссовере установлены шикарные 23-дюймовые легкосплавные диски Star-sрokе 923 M Biсоlоur c акцентами Night и летние шины Рirеlli Р Zerо НL 275/35 R23 108Y ХL. В комплекте с автомобилем идет еще один комплект новых 22-дюймовых легкосплавных дисков Stаr-sроkе 923 М Вiсоlоur.

Дополнительно автомобиль был полностью заклеен виниловой пленкой насыщенного синего цвета и дополнительно защищен бронеплёнкой. Молдинги и фальш-радиаторная решетка были затянуты в черный глянец. Также установлена защитная сетка в передний бампер для защиты радиаторов от насекомых. Все стекла были покрыты средством «антидождь», а кожаные сиденья покрыты керамикой.