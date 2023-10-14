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В США дикий черный медведь разбил окно в жилом доме, прокрался на кухню и смог открыть морозильную камеру, из которой похитил еду. Косолапый попал на камеры видеонаблюдения, установленные в доме. Происшествие случилось в штате Коннектикут, отмечается на канале Fox News.

Как выяснилось, во время набега хищника хозяев не было дома. Хозяйка дома узнала о случившемся, когда получила оповещение на мобильный о проникновении неизвестного в ее дом. По словам владелицы дома, особого ущерба, кроме разбитого окна, медведь не нанес.

На видеозаписи видно, как медведь открыл морозильную камеру, достал из нее курицу и убежал. Однако до этого он залез в мешок с собачьим кормом и рассыпал его по всему дому.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в селе на женщину напала медведица. Женщине удалось убежать от зверя, но она серьезно пострадала от борьбы с медведицей. Хищник сломал ей руку и поцарапал спину. Пострадавшая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

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