Учитель информатики одной из школ в Пензе задержан за совращение малолетней. Выяснилось, что в 2019 году он несколько раз вступал в половые отношения с восьмиклассницей.

РИА Новости со ссылкой на источники в полиции сообщает, что преступление было совершено 4 года назад. Жертва учителя, которая в настоящий момент учится в Пензенском университете, рассказала о преступлении подругам, а те передали информацию в правоохранительные органы. Это позволило задержать мужчину.

По предварительным данным, он действительно несколько раз насиловал девочку в лаборантской. Кроме того, в текущем году преподаватель информатики отправил свои интимные фотографии другой девочке из этой же школы.

В отношении учителя возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – 134 часть 1 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 135 часть 1 («Развратные действия»).