Российские дроны-камикадзе в ночь на 6 октября атаковали объекты военной и портовой инфраструктуры в Одесской области. Портал Discover24.ru собрал всю имеющуюся на данный момент информацию, чтобы восстановить хронику событий.

Воздушная тревога была объявлена в 0:26, а уже через четыре минуты первые дроны появились над морем у самой Одессы. Отработала ПВО, но о результатах атаки ничего не упоминается.

После этого появились сообщения о полетах беспилотников к Белгород-Днестровскому району, а конкретно – к курорту Затока. Местные паблики написали о прилетах, но не стали уточнять подробности, оставив это областной военной администрации.

Кроме того, целая группа дронов направилась на Измаил и Рени, где располагаются дунайские порты Украины.

Мониторинговые каналы отметили, что беспилотники впервые летели на сверхмалой высоте, чтобы обойти средства ПВО. Кроме того, сообщалось о взлете украинской авиации.

Информации о поражении целей, как и об успешной работе ПВО пока нет. Последний БПЛА летел в сторону Румынии, но о нем также упомянули вскользь. Около 4 часов утра был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, что минувшей ночью также прогремел взрыв в Киеве.