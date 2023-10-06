Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 6 октября в Киеве прогремел взрыв, сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на телеграм-каналы украинской столицы.

Никаких подробностей о месте взрыва, пострадавших и разрушениях не приводится.

Воздушная тревога в Киеве и области не объявлялось, причины взрыва остаются загадкой.

Стоит напомнить, что несколько дней назад такая ситуация уже возникала – воздушной тревоги не было, но жители украинской столицы написали о взрыве. Официально эта информация так и не была озвучена.

Минувшей ночью ВС РФ атаковали тыловые объекты ВСУ дронами-камикадзе «Герань», на данный момент известно о прилетах в Белгород-Днестровском районе, а также о работе средств ПВО в окрестностях Одессы.

Вам может понравиться

Военный эксперт Леонков: Бои за Артемовск были отвлекающим маневром в контрнаступлении ВСУ

Атаки на Артемовск в ходе контрнаступления ВСУ были лишь отвлекающим маневром. Украинское командование надеялось, что Россия бросит к городу крупные силы, но ВС РФ разгадали эти планы противника, рассказал военный

В Екатеринбурге обнаружена мертвой 22-летняя студентка пединститута из Туркменистана

В Екатеринбурге в общежитии педагогического вуза было обнаружено мертвое тело иностранной студентки. 22-летняя Акбиби приехала на Урал из Туркменистана для обучения на факультете химии и биологии педагогического института. Девушку начали

Выяснилось, почему Лепс и Билан не выступят на концерте в честь Юрия Шатунова

Организатор трибют-концерта, приуроченному к 50-летию скончавшегося в прошлом году певца Юрия Шатунова Сергей Фадеев раскрыл причины, по которым в мероприятии не будут участвовать Дима Билан и Григорий Лепс, передает издание