В ночь на 6 октября в Киеве прогремел взрыв, сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на телеграм-каналы украинской столицы.

Никаких подробностей о месте взрыва, пострадавших и разрушениях не приводится.

Воздушная тревога в Киеве и области не объявлялось, причины взрыва остаются загадкой.

Стоит напомнить, что несколько дней назад такая ситуация уже возникала – воздушной тревоги не было, но жители украинской столицы написали о взрыве. Официально эта информация так и не была озвучена.

Минувшей ночью ВС РФ атаковали тыловые объекты ВСУ дронами-камикадзе «Герань», на данный момент известно о прилетах в Белгород-Днестровском районе, а также о работе средств ПВО в окрестностях Одессы.