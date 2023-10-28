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Выпавший в столице снег стал настоящим стрессом для манулов из Московского зоопарка. Видео с презрительно созерцающим снегопад животным было опубликовано в официальном Телеграм-канале Московского зоопарка.

Хищное млекопитающее манул из семейства кошачьих своими размерами и внешним видом напоминает домашнюю кошку, однако имеет более короткие лапы и массивное туловище. Несмотря на длинный и густой мех, позволяющий без труда переносить холодную погоду, манулы не любят снег. По словам сотрудников зоопарка, короткие лапки животного вязнут в глубоком снегу, не позволяя им эффективно охотиться.

Именно по этой причине, а не из-за комфортных условий содержания в зоопарке, манул сидит с угрюмой мордой, презрительно созерцая падающие с неба снежинки. Напомним, что в ночь на 27 октября в Москве выпал первый снег, поэтому на утро столичные коммунальщики приступили к расчистке дорог и тротуаров от сугробов.

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