Отечественный автомобиль премиального бренда Aurus был выставлен на продажу в Красноярске на одной из интернет-площадок объявлений. Владелец просит за роскошный седан Aurus Senat 2022 года всего 42 миллиона рублей.

Примечательно, что с момента инаугурации российского президента Владимира Путина 7 мая 2018 года его основным служебным автомобилем является седан отечественного производства Aurus-41231 «Сенат», разработанный ФГУП «НАМИ». Поэтому у красноярцев появилась возможность приобрести седан из «президентского кортежа».

Продавец отмечает, что автомобиль приобретался у официального дилера в максимальной комплектации. После покупки седан был полностью обклеен бронепленкой для защиты лакокрасочного покрытия от сколов. Однако на автомобиль наложены ограничения из-за неоплаченных штрафов о превышении скорости, а также автомобиль находится в залоге у лизингодателя. Владелец предлагает «переуступку, выкуп или продажу».