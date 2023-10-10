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Объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109 в премиальной экспортной комплектации 2004 года выпуска появилось на доске объявлений в Казани. Владелец просит за автомобиль в цвете «Снежная королева» один миллион рублей. Примечательно, что за данную сумму денег можно купить свежую Lada Vesta или абсолютно новую Lada Granta в хорошей комплектации.

Высокая стоимость автомобиля объясняется «аутентичным» состоянием, редкой комплектацией и идеальным техническим состоянием. Комплектация по меркам 2004 года действительно очень, автомобиль с завода был оснащен электрическими стеклоподъемниками, подогревом передних кресел, противотуманными фарами.

По словам владельца автомобиля, в автосалоне на машину было установлено дополнительно защита двигателя, подкрылки, сигнализация, аудиосистема и сделан антикор днища. При этом владелец авто прилагает к автомобилю сервисную книжку с отметками о проведенных технических обслуживаниях, а также чеки и заказ-наряды по проведенным работам.

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