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Тюлень по кличке Кайлус, проживающий в Калининградском зоопарке, после длительных тренировок научился рисовать картины. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

По словам директора заведения, тренеры были приглашены, чтобы помочь животному снизить стресс. У Кайлуса возник конфликт с самкой серого тюленя Килькой. Профессионалы решили, что сделать животное более спокойным поможет развитие его когнитивных навыков. Светлана Соколова подчеркнула, что было предложено научить Кайлуса рисованию, так как повторение ранее изученных команд в его случае не принесло бы желаемого результата.

«Лида Авилова (прим. – кипер) придумала, чем его загружать – рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть» – написала директор зоопарка, опубликовав под своим постом фотографии, на которых Кайлус занят процессом рисования.

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