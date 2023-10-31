Жительница Чувашии попала в больницу, так как в ее печени оказалась иголка. Хирургам удалось извлечь острый предмет из органа женщины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

Женщина, занимающаяся рукоделием, нечаянно проглотила иглу. Сделав рентгеновские снимки, врачи выяснили, что игла находится в брюшной полости пациентки. Ей была назначена срочная операция. Однако во время оперативного вмешательства опытные хирурги пришли в недоумение. Иголка проколола стенку желудка и проникла в левую долю печени.

По словам заместителя главного врача больницы скорой медицинской помощи в Чувашии Ильдара Абызова, игла могла повредить крупные сосуды и вызвать сильное кровотечение или же повредить желчные протоки, вызвав перитонит. А это грозило бы более серьезной операцией. К счастью, операция прошла успешно – врачи извлекли инородное тело из органа пациентки. На данный момент женщина уже выписана домой.