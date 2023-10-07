Украинская 77-я аэромобильная бригада устроила учения на Соледарском направлении, примерно в 50 км от линии соприкосновения. Местом для них было выбрано поле, открытое со всех сторон, расположенное рядом с селом Кучеров Яр.

Столь крупное скопление живой силы противника не осталось незамеченным. Десантников, которые под руководством инструкторов выполняли учебные задачи, обнаружил разведывательный БПЛА, а уже через несколько минут по ВСУ был нанесен мощный ракетный удар, сообщил портал Smotrim.ru.

Отмечается, что для этой атаки могли использоваться ракеты ОТРК «Искандер-М» или реактивные снаряды РСЗО «Торнадо-С». В результате несколько десятков боевиков, принимавших участие в маневрах, ликвидированы, также уничтожены иностранные инструкторы, проводившие занятия.

Напомним, в ночь на 7 октября ВС РФ нанесли удары ракетами «Оникс» или «Искандер» по порту Черноморск в Одесской области.