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Мощный ракетный удар нанесен по портовому городу Черноморск в Одесской области. Местные жители сообщают о как минимум 5-6 сильных взрывах, каждый из которых сопровождался ярким заревом, заметным из любой точки города.

Атака проводилась на портовую инфраструктуру, о результатах пока информации нет. Порт Черноморска Киев использовал для отправки сельскохозяйственной продукции по “собственному зерновому коридору”, открытому без согласования с РФ. Предположительно, использовались противокорабельные ракеты «Оникс», которые были выпущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» на мысе Тарханкут в Крыму.

Также некоторые украинские тг-каналы считают, что удары наносились оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» из Херсона.

ПВО Украины удар пропустила. Как ранее заявлял спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат, Она не способна сбивать ни «Искандеры», ни «Ониксы». Воздушная тревога была объявлена через несколько минут после взрывов, когда мониторинговые ресурсы уже сообщили об отсутствии ракетной угрозы.

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