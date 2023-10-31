Устроившая аварию ради спасения от истязавшего ее парня Оксана Кузьменко из Екатеринбурга пришла в сознание в Городской клинической больнице №40. Об этом в своем материале сообщает URA.RU со ссылкой на свой анонимный источник.

Напомним, что 32-летний житель Екатеринбурга жестоко издевался над своей девушкой из мести. Мужчина насильно отвез девушку в гараж, где в течение нескольких часов издевался над ней. Он обливал ее бензином, а затем поджигал ее, после чего прибил ее ступни к доске. В итоге он усадил ее за руль и заставил отвезти его в Асбест. По пути девушка нарочно устроила ДТП, чтобы спастись от издевательств. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС задержали молодого человека, а девушку забрала карета скорой помощи.

«Оксана пришла в сознание. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за ее состоянием. Сейчас у Оксаны наблюдается стадия регресса», – отметил анонимный источник.