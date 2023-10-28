Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали инновационное устройство для утилизации крупных и толстостенных конструкций, включая танки и подводные лодки. Это устройство предоставляет возможность разрезать и утилизировать даже крупные танки производства США и Германии, такие как «Абрамс» и «Леопард», сообщает URA.RU.

Для разрезания танков, таких как «Леопард» (ширина 3,7 метра) и «Абрамс» (ширина 3,66 метра), требуется нож длиной около 4 метров. Согласно информации из ПНИПУ, если применить этот инструмент на полноразмерном танке, который имеет высоту около трех метров, его можно разрезать сверху до низу за примерно 50 минут, и раздробить на части менее чем за два часа.

Разработанный инструмент представляет собой нож каплевидной формы, изготовленный из высокотермостойкого материала, на него подается электрический ток. Он опускается на объект, который необходимо утилизировать, и расплавляет его, облегчая процесс утилизации крупных конструкций.