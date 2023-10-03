Группа турецких археологов провела раскопки в Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, в результате которых были обнаружены уникальные древние статуи. Об археологическом открытии сообщает портал Arkeonews.

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, расположенный в турецком регионе Юго-Восточная Анатолия, является древнейшим в мире культовым сооружением, построенным около 12 тысяч лет тому назад. Здесь археологам удалось обнаружить разукрашенную статую дикого кабана. Древняя краска практически вся выцвела и отпала, однако ученым удалось установить, что древние скульпторы покрыли свою статую красками черного, белого и красного цветов.

На территории древнего городища Карахан-Тепе, расположенного в турецкой провинции Шанлыурфа, была обнаружена еще одна уникальная статуя человека, держащегося за фаллос. Высота человеческой статуи достигает 2,3 метров. При этом древний скульптор довольно точно изобразил черты лица мужчины. Археологи считают данную находку «поразительным примером доисторического искусства».