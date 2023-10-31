Хотя по дорогам общего пользования в России передвигается огромное количество автомобилей иностранного производства, интерес к автомобилям отечественного производства не падает. Как следует из совместного исследования «СберАвто» и портала Quto.ru россияне считают лучшими отечественными моделями за всю советскую и российскую историю автомобилестроения – ВАЗ-2106, Lada Niva и ВАЗ-2101.

По итогам опроса шестая модель «Жигулей» и отечественный внедорожник «Нива» набрали по 14% голосов респондентов. При этом на третьем месте расположилась легендарная «копейка» или ВАЗ-2101 с показателем в 13% голосов опрошенных. В пятерку лидеров, по мнению россиян, также вошли такие модели, как Lada Vesta и ГАЗ-31105 «Волга» с результатами 10% и 8% соответственно.

По 7% голосов респондентов в опросе смогли набрать такие отечественные модели автомобилей, как ВАЗ-2115 «Самара», ГА-13 «Чайка» и Москвич-412. С показателем в 5% голосов респондентов в рейтинг попал представительский седан Aurus Senat. При этом такие модели как УАЗ-450 «Буханка» и Lada Proira набрали по 3% голосов опрошенных.