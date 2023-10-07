Палестинское движение ХАМАС опубликовало кадры захвата военной базы Израиля на юге страны. На записи также запечатлен захват в заложники израильских военнослужащих, сообщает РБК.

Издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в спецслужбах Израиля подтвердило потерю контроля над базой. Журналисты сообщили, что связаться с военнослужащими, находившимися там в момент атаки, связаться невозможно.

Помимо личного состава Армии обороны Израиля боевики ХАМАС также захватили боевую технику. На кадрах опубликованного в интернете видео запечатлены американские бронеавтомобили «Хамви» и бронетранспортеры «Азархит».

Ранее также сообщалось о захвате палестинцами двух танков «Меркава». Экипажи боевых машин бесцеремонно вытащили из кабины и взяли в заложники.