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Опубликовано видео захваченного боевиками ХАМАС израильского танка «Меркава». Отмечается, что это уже вторая такая боевая машина, которую потерял ЦАХАЛ. Кроме того, примерно 10 единиц легкой бронетехники оказались в руках палестинцев или были уничтожены только за утро.

Напомним, Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Она стартует в ответ на утреннюю атаку ХАМАС по югу и центру страны, в результате которой было ранено более 100 человек, есть погибшие.

Сейчас боевики сектора Газа, которые вошли на территорию Израиля, стремительно продвигаются вперед. Они уже взяли под контроль все небольшие населенные пункты у границы и добрались до города Офаким. Пока израильская армия ничего не может противопоставить противнику из-за крайне ограниченной численности резервов в южной части страны.

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