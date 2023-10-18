В сети появилось видео, показывающее возможный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Ролик опубликован в Telegram-канале Yediot News.

В видео слышно, как снаряд со свистом пронзает воздух и взрывается на земле, сопровождаясь мощным взрывом. На заднем фоне слышна реакция очевидцев.

Уточнено, что в результате удара по больнице в секторе Газа есть много жертв, погибло около 800 человек. Ранее Министерство здравоохранения Газы сообщило о 500 погибших и большом количестве пострадавших.

Американский журналист высказал теорию, основанную на звуках «прилета» снаряда на видео атаки на больницу в секторе Газа. По его мнению, звуки напоминают характерные звуки авиабомб JDAM, что может указывать на причастность Израиля к произошедшему инциденту.