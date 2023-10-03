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Сотрудники компании «Страховой дом ВСК» провели статистическое исследование с целью выяснить, машины каких автомобильных марок угоняли в России наиболее часто за первые девять месяцев текущего года. Оказалось, что в рейтинге самых угоняемых автомобилей тройку лидеров заняли машины Hyundai, Kia и Mitsubishi.

Согласно результатам проведенного исследования самой популярной автомобильной маркой в России среди угонщиков стала Hyundai, на автомобили которой приходится 31% от общего количества угонов в России за девятимесячный период. На втором месте с показателем в 24% расположился еще один корейские бренд Kia. Тройку лидеров замыкают автомобили японского производителям Mitsubishi с показателем в 7%.

В рейтинге моделей на первом месте оказался седан корейского производства Kia K5, с показателем в 14% от общего количества угонов. Также популярностью у автомобильных воров пользуются такие корейские кроссоверы, как Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Среди китайских автомобильных марок лидером по угонам является Cherу. При этом наиболее угоняемая китайская модель – это Chery Tiggo. В сегменте премиальных автомобилей наиболее часто угоняли Mercedes-Benz GLE-Сlass и Genesis G80.

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