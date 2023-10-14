Певица Алла Пугачева получила гражданством Израиля благодаря своему супругу. Мать Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) еврейка, поэтому сложностей с получением гражданства не возникло. Но есть нюанс, рассказал News.ru адвокат Александр Добровинский.

Все дело в том, что Пугачева и Галкин не только расписывались в ЗАГСе, но и венчались в храме. В Израиле во время предоставления гражданства принимается позиция атеиста либо неверующего, однако если претендент исповедует иную веру, ему отказывают. Если российские звезды венчались, они не могут быть атеистами, поэтому их могут лишить израильского гражданства.

Кроме того, в 2017 году обладателем израильского паспорта стал юморист Ефим Шифрин. Сейчас он живет и работает в России, но никогда не скрывал, что является евреем.

Также известно о наличии гражданства Израиля у телеведущей и блогера Ксении Собчак.