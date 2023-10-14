Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Алла Пугачева получила гражданством Израиля благодаря своему супругу. Мать Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) еврейка, поэтому сложностей с получением гражданства не возникло. Но есть нюанс, рассказал News.ru адвокат Александр Добровинский.

Все дело в том, что Пугачева и Галкин не только расписывались в ЗАГСе, но и венчались в храме. В Израиле во время предоставления гражданства принимается позиция атеиста либо неверующего, однако если претендент исповедует иную веру, ему отказывают. Если российские звезды венчались, они не могут быть атеистами, поэтому их могут лишить израильского гражданства.

Кроме того, в 2017 году обладателем израильского паспорта стал юморист Ефим Шифрин. Сейчас он живет и работает в России, но никогда не скрывал, что является евреем.

Также известно о наличии гражданства Израиля у телеведущей и блогера Ксении Собчак.

Вам может понравиться

Дима Билан рассказал, как “отмывался” от “яркой истории” в Самаре

Дима Билан рассказал в интервью блогеру Эльдару Джарахову о «яркой истории», от которой ему пришлось очень долго отмываться. Речь шла о концерте в Самаре в 2019 году, на котором певец

Убийца 172 детей по прозвищу «Зверь» Луис Гаравито умер в клинике в Колумбии

В клинике Нуэва-Санто-Томас в Колумбии ушел из жизни 66-летний «Зверь» – жестокий маньяк Луис Альфредо Гаравито, приговоренный к тюремному заключению на срок в 1853 года. Позже срок уменьшили до 40

Немецкий экс-канцлер Шредер раскритиковал расходы Шольца на вооружение

Бывший канцлер Германии Герхарт Шредер подверг критике действия правящей коалиции. По его словам, правительству Шольца следует более активно включиться в инвестирование социальной инфраструктуры, образования и жилья, нежели тратить огромные средства