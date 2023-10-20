Сегодня особенно популярны контейнерные перевозки из Китая в Россию. Такая востребованность данного варианта доставки продукции объясняется существенным сокращением времени транспортировки товаров.

Сроки перевозки грузов контейнерным поездом из Китая

Доставка железнодорожных контейнеров занимает примерно месяц — вот расписание контейнерных поездов из Китая.

Это намного быстрее традиционной морской переправы из порта. Такие перевозки занимают 45 дней и более.

Именно поэтому сегодня большое количество компанию интегрируют ж/д транспорт в цепочки поставок. Грузовые поезда гарантируют массу плюсов: невысокую цену при существенных объемах, быструю доставку, выгодные условия перевозок.

На сроки контейнерного поезда из Китая влияет протяженность маршрута и оформления на таможне. В среднем транзитное следование поезда в Москву занимает 15 дней. Грузы отправляются регулярно. Производится оно 1 – 3 раза в неделю.

Маршруты перевозок

Фирмы экспедиторы, которые оказывают услуги перевозок контейнерами из Китая, доставляют грузы на склады в разные города России. Все зависит от требований и пожеланий клиентов. Самые востребованные маршруты контейнерных поездов из Китая – транспортировки в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск. Операторы подбирают оптимальные маршруты и подсказывают расписание поездов из Китая.

Грузовые поезда из Китая в Россию отправляются из Гонконга, Шанхая, Бачжоу, Пекина, Шэньчжэня, Нинбо, Шэньяна, Цанчжоу. Обычно поезда следуют на экономически востребованные станции России. Наиболее популярные станции: Кресты, Ховрино, Ворсино, Электроугли., Селятино.

Обычно контейнерные перевозки осуществляются через Забайкальск. Для заказчиков, которые заказывают большие партии груза, возможна быстрая транспортировка через новый Шелковый путь. Сроки доставки продукции существенно сокращаются. Доподлинно известно, сколько идет контейнерный поезд из Китая в Россию при ускоренном варианте перевозок. Требуется примерно 10 дней. Но такая услуга стоит дороже.

Железнодорожные перевозки контейнеров невероятно востребованы. Это быстрый и недорогой способ перевозки товаров, в том числе скоропортящихся.

Контейнерные поезда доставляют грузы из Китая в больших объемах, при этом они значительно дешевле многих видов доставки (в 3 раза дешевле авиа доставки) и довольно быстрые (в 3 раза быстрее доставки морем). Поэтому их выбирают многие импортеры в России.