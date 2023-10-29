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Неподалеку от станции метро «ВДНХ» на видео попал автобус ЛиАЗ бордового цвета, который, по словам очевидцев, ехал «прямиком из СССР».

«В детстве я всегда мечтал сесть впереди, чтобы почувствовать, что я водитель», – ностальгически написал один из комментаторов.

Другие пользователи Сети также тепло отозвались о старом советском автобусе. Они рассказали о своих воспоминаниях, некоторые также припомнили, что в те времена проезд на общественном транспорте обходился в 5 копеек.

«В студенческие годы ездил на таком на учебу, как сейчас помню этот запах и звук», – написал еще один пользователь.

Раньше об автобусе ЛиАЗ-677 рассказали и жители Бабушкинского района Москвы.

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