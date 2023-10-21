Американские журналисты предположили, что в Израиль для встречи с премьер-министром Нетаньяху отправился не настоящий президент Джозеф Байден, а его двойник. Соответствующие выводы они сделали после анализа фотографий, на которых израильский премьер встречает американского президента в аэропорту.

На опубликованном в Сети американскими СМИ коллаже можно увидеть, что журналисты обратили внимание на официальную информацию о росте политиков. Сообщается, что рост американского президента Джозефа Байдена равен 183 сантиметрам, в то время как рост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху составляет 184 сантиметра.

Однако на опубликованных фотографиях можно увидеть, что Байден примерно на полголовы выше своего израильского коллеги. По версии американских журналистов, в Израиль отправился двойник американского лидера из-за соображений безопасности. Поскольку в регионе в настоящий момент очень опасная ситуация из-за постоянных ракетных обстрелов.