Следователи начали расследование после появления в сети видеозаписи, на которой ребенок-мигрант из Таджикистана приносит в школу в городе Валдай в Новгородской области свой национальный флаг. В ответ на замечания одной из учениц, этот мальчик угрожает ей убийством. Следственный комитет Российской Федерации (СК) проводит проверку в связи с этим инцидентом.

В официальном сообщении Следственного комитета говорится: «В Новгородской области следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей… В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике».

Согласно информации, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород», где было размещено видео происшествия, несколько 15-летних детей принесли флаг Таджикистана в школу в Валдае. Мигрант-подросток, надев флаг на себя, угрожает одной из учениц, заявляя, что он убьет ее после уроков. Кроме того, на записи звучит его заявление, что он никогда не будет брать в руки российский флаг.