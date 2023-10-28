Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Следователи начали расследование после появления в сети видеозаписи, на которой ребенок-мигрант из Таджикистана приносит в школу в городе Валдай в Новгородской области свой национальный флаг. В ответ на замечания одной из учениц, этот мальчик угрожает ей убийством. Следственный комитет Российской Федерации (СК) проводит проверку в связи с этим инцидентом.

В официальном сообщении Следственного комитета говорится: «В Новгородской области следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей… В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике».

Согласно информации, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород», где было размещено видео происшествия, несколько 15-летних детей принесли флаг Таджикистана в школу в Валдае. Мигрант-подросток, надев флаг на себя, угрожает одной из учениц, заявляя, что он убьет ее после уроков. Кроме того, на записи звучит его заявление, что он никогда не будет брать в руки российский флаг.

Вам может понравиться

SANA: На востоке сектора Газа подбили израильские бронемашины

Согласно информации, опубликованной агентством SANA, члены радикальной группировки ХАМАС и боевики «Исламского джихада» (запрещенная на территории РФтеррористическая группировка) смогли отразить атаку израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), направленную на лагерь Аль-Бурейдж в

Экономика Израиля может пострадать из-за военных действий с ХАМАС

Согласно информации издания «РБК», несмотря на высокий уровень дохода в Израиле, на экономику страны могут оказать негативное воздействие боевые действия, разразившиеся на Ближнем Востоке. Экономические эксперты утверждают, что масштаб воздействия

Под Запорожьем у изнасиловавшего 8-летнюю девочку украинца обнаружили боеприпасы

Под Запорожьем, в случае украинца, осужденного за изнасилование 8-летней девочки, был обнаружен схрон, содержащий боеприпасы. Эту информацию сообщает ИА Регнум, ссылаясь на источник. По данным источника, местное подразделение МВД Российской