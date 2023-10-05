Широкий ассортимент запчастей на Avtoto.ru

Интернет-магазин Avtoto.ru специализируется на продаже автомобильных запчастей по всей России. На нашей торговой площадке представлен огромный выбор запчастей для автомобилей американского, европейского, азиатского и российского производства. Здесь вы можете заказать как оригинальные компоненты, так и высококачественные аналоги, произведенные в России, ОАЭ и Европе.

Каталог регулярно обновляется, и мы постоянно улучшаем качество обслуживания, предоставляя пользователям удобства, выгодные условия сотрудничества и простой выбор запчастей для автомобиля.

Каталог включает в себя широкий спектр автотоваров:



технические жидкости, смазки и масла для автомобилей с разным пробегом и направленностью

запчасти для технического обслуживания, включая оригинальные и неоригинальные комплектующие

электрические компоненты, включая лампы, провода и предохранители

аккумуляторы и зарядные устройства

инструменты и оборудование, включая гаечные и баллонные ключи

средства по уходу за автомобилем, такие как очистители стекол и автохимия

Ассортимент включает более 9 миллионов наименований товаров, которые можно заказать и которые есть в наличии на наших складах. Несмотря на такой большой выбор, поиск нужной детали занимает всего несколько мгновений, благодаря удобному разделению каталога на категории.

На сайте и в приложении Avtoto доступен поиск автозапчастей по VIN-номеру. Для начала поиска достаточно заполнить обычную форму, введя марку, модель автомобиля и VIN-номер, а также ваши контактные данные для расчета времени доставки и выбора пункта выдачи заказа.

Наша команда менеджеров поможет вам подобрать подходящие варианты, предложив несколько альтернатив в разных ценовых категориях. Вы сможете выбрать как оригинальные детали от официальных производителей, так и аналоги, выпускаемые по лицензии другими компаниями. Avtoto сотрудничает напрямую с поставщиками и официальными дистрибьюторами, что позволяет нам предлагать выгодные цены на большинство популярных товарных категорий. Благодаря эффективной логистике и автоматизированному обслуживанию, все заказы обрабатываются быстро и доставляются вовремя.

Выгодные покупки для всех

На портале Avtoto вы можете совершать как оптовые, так и розничные покупки. Мы предлагаем партнерские программы для частных клиентов-оптовиков, автосервисов и автомагазинов.

Плюсы приобретения автозапчастей на Avtoto:

собственный грузовой автопарк и развитая логистическая сеть, которые обеспечивают доставку товаров во все уголки России.

удобная система поиска и автоматическая проверка наличия запчастей на складе

различные способы оплаты, включая наличные, банковские карты и безналичный расчет

надежная техническая поддержка, с помощью которой можно решить любые вопросы по заказу через чат или по телефону

специальные программы сотрудничества для автомастерских и автозапчастей

В личном кабинете нашего сайта или приложения вы можете легко отслеживать статус своих заказов, всегда имея доступ к информации о всех ваших покупках. Все запчасти поставляются с соответствующими сопроводительными документами.

Розничные клиенты могут выбрать между удобной курьерской доставкой или самостоятельным вывозом товара. Оптовым заказчикам предоставляется возможность заказать доставку грузовым транспортом компании по указанному адресу.

Приложение интернет-магазина можно скачать как из Google Play, так и из App Store.