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Любой человек, независимо от возраста, пола и рода занятий рано или поздно сталкивается с необходимостью воспользоваться услугами стоматолога. Когда-то давно это было равносильно средневековым пыткам, так как страшно жужжащие бормашины, пломбы из цемента и прочие атрибуты действовали устрашающе.

Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить сеть стоматологий Зуб.ру, которая предоставляет полный комплекс услуг и использует для этого самое современное оборудование и новейшие технологии.

Лечение зубов: избавление от боли

Квалифицированные стоматологи, работающие в сети, избавляют пациентов от любых боевых ощущений, осуществляют следующие процедуры:

  • удаление зубов, которое выполняется в самом крайнем случае. Если имеется хоть малейший шанс спасти зуб, для этого предпринимаются все необходимые меры;
  • лечение кариеса, который разрушает сперва эмаль, а затем и сам зуб, делая это изнутри
  • лечение пульпита, представляющего собой воспаление зубного нерва. Он появляется в результате развития кариеса, а также при воздействии других внешних раздражителей и провоцирует очень сильную боль. Кроме того, симптомами заболевания могут быть озноб или повышенная температура;
  • избавление от периодонтита – воспалительного процесса в непосредственной близости от корня зуба. Симптомы очень напоминают пульпит и отличить их способен только квалифицированный стоматолог.

Опытные специалисты также помогают пациентам устранить другие проблемы с зубами, восстановить их целостность и избавиться от сильной боли. Если же лечение не дает результатов либо является нецелесообразным, зуб все же придется удалить.

Протезирование и имплантация

Заменить уже удаленный зуб можно установкой протезов. К ним относятся как обычные коронки, так и бюгельные, полные или частично-съемные протезы. Наиболее подходящий вариант подбирается в зависимости от потребностей пациента, а также от его финансовых возможностей.

Кроме того, имеется возможность установить импланты, которые внедряются в костную ткань и подготавливаются для установки коронки.

Помимо всего прочего, сеть стоматологий предоставляет целый ряд других услуг:

  • чистка и отбеливание зубов;
  • исправление прикуса у детей и взрослых;
  • реставрация и фторирование молочных зубов у детей, серебрение;
  • изготовление и установка виниров;
  • синус-лифтинг. Это достаточно сложная процедура, которая применяется в случае, когда костной ткани уже недостаточно для установки имплантов. Она предполагает использование искусственных тканей, выстилаемых в области гайморовых пазух.

Заказать эти и другие услуги можно непосредственно на сайте. Также имеется возможность получить квалифицированную консультацию, ознакомиться с ценами и выбрать одну из клиник сети, которая располагается недалеко от дома.

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