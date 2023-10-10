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Каждый гражданин России наделен правом на бесплатную медицину. И никто не препятствует ему в реализации этого права. Однако практически каждый человек отлично понимает, что возможности бесплатной медицины сильно ограничены, да и недостатков у нее хватает – это и огромные очереди, и длительное ожидание приема специалистов.

Сеть клиник Семейный доктор позволяет получить качественное медицинское обслуживание без упомянутых выше и других минусов. Кроме того, она предоставляет несколько других неоспоримых преимуществ, каждое из которых заслуживает отдельного рассмотрения.

Многопрофильность, своевременная помощь взрослым и детям

Если государственные учреждения предоставляют только ограниченный перечень услуг, то клиника Семейный доктор готова обеспечить такое преимущество, как многопрофильность. Она позволяет записаться на первичный прием либо вызвать «Скорую» в случае возникновения серьезных проблем со здоровьем, предлагает обширный перечень услуг, включающих обследование, оперативное вмешательство, реабилитацию, позволяющую восстановиться после лечения и многое другое.

Индивидуальный подход к каждому пациенту

Как бы банально это ни звучало, но персональный подход действительно гораздо лучше, чем поставленный на поток прием пациентов в государственных медицинских учреждениях. Он позволяет учесть все особенности организма, для чего проводятся тщательные исследования с применением современного оборудования.

Кроме того, всегда имеется возможность получить грамотную консультацию врача либо воспользоваться преимуществами комплексных программ, предлагаемых, опять же, в индивидуальном порядке.

Качество медицинских услуг

Оно напрямую зависит от двух факторов – наличия в медицинском учреждении современного оборудования для диагностики заболеваний и лечения, а также от квалификации врачей. Грамотные специалисты часто не выдерживают напряженного графика работы в государственных больницах при сравнительно низкой зарплате, но вот в частных клиниках они готовы предоставить высокое качество услуг.

С оборудованием дела обстоят лучше тоже в частных сетях клиник, которые внимательно следят за появлением новинок, хорошо разбираются в технических и медицинских аспектах и приобретают инновационные решения для повышения качества услуг.

К другим преимуществам относятся отсутствие очередей, возможность записаться на прием на удобное для себя время, чтобы не проводить в клинике целый рабочий день, не стоять в очередях. Также можно отметить высокий уровень сервиса, уважительное отношение к каждому пациенту.

Частные клиники многие все еще обходят стороной, так как они предоставляют платные услуги. Однако достаточно посетить государственное медучреждение и подсчитать все расходы на лечение, чтобы удостовериться, что никакой экономии не получится. Мало того, часто бесплатная медицина обходится даже дороже платной.

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