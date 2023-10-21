Самым дешевым автомобилем для российских чиновников теперь является Lada Granta, доступная по цене от 700 тысяч рублей, согласно прайс-листам и данным автопроизводителей.

Министерство промышленности и торговли опубликовало список рекомендованных автомобилей для приоритетной закупки государственными служащими. В этот список включены автомобили пяти российских производителей: Lada, Москвич, Aurus, Evolute и УАЗ, а также одной китайской марки Haval (всего 23 модели).

Самой бюджетной моделью из этого списка стала Lada Granta, которая доступна по цене, начиная с 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные автомобили от АвтоВАЗа включают Lada Vesta, цена которой начинается от 1,24 миллиона рублей, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч рублей.