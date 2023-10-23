Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети высмеяли прямое включение румынской журналистки из Израиля, которая «спасалась» от якобы ракетной атаки со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС, лежа не асфальте. При этом пользователи социальных сетей обратили внимание, что прохожие продолжают спокойно прогуливаться по тротуарам и ездить на велосипедах.

Сюжет показали в эфире румынского новостного телеканала DIGI24. Румынская журналистка резко упала на асфальт и заявила: «Это находится довольно близко к нам. … Давайте останемся еще немного. Потому что я не знаю когда бомбежка прекратится». Однако на заднем фоне можно отчетливо увидеть, как прохожие не обращают на нее никакого внимания и продолжают спокойно передвигаться по тротуарам пешком и на велосипедах.

При этом на фоне не слышно никаких звуков взрывов, ни от работы противовоздушной обороны, ни от прилетов ракет боевиков ХАМАС. Поэтому пользователи социальных сетей усомнились в правдивости репортажа румынской журналистки о ситуации в Израиле.

Вам может понравиться

Дочь болеющей раком Анастасии Заворотнюк попрощалась с матерью в траурной одежде

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна проживает вместе с мужем в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому она регулярно прилетает в Россию, чтобы навестить свою болеющую раком мать. Однако каждое расставание

Junge Welt: Слова Байдена о Путине свидетельствуют о панике, возникшей в Вашингтоне

Немецкое издание Junge Welt опубликовало материал, автор которого заявил о панике, возникшей в Вашингтоне. Журналист отметил, что свидетельством этого является высказывание американского лидера Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине.

Бербок высказалась за продолжение войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке должна продолжаться, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она высказалась в том духе, что радикальное палестинское движение ХАМАС не хочет говорить на языке дипломатии, а провоцирует