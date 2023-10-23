В Сети высмеяли прямое включение румынской журналистки из Израиля, которая «спасалась» от якобы ракетной атаки со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС, лежа не асфальте. При этом пользователи социальных сетей обратили внимание, что прохожие продолжают спокойно прогуливаться по тротуарам и ездить на велосипедах.

Сюжет показали в эфире румынского новостного телеканала DIGI24. Румынская журналистка резко упала на асфальт и заявила: «Это находится довольно близко к нам. … Давайте останемся еще немного. Потому что я не знаю когда бомбежка прекратится». Однако на заднем фоне можно отчетливо увидеть, как прохожие не обращают на нее никакого внимания и продолжают спокойно передвигаться по тротуарам пешком и на велосипедах.

При этом на фоне не слышно никаких звуков взрывов, ни от работы противовоздушной обороны, ни от прилетов ракет боевиков ХАМАС. Поэтому пользователи социальных сетей усомнились в правдивости репортажа румынской журналистки о ситуации в Израиле.