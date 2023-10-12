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Россияне, покинувшие Россию после февраля 2022-го и уехавшие жить в турецкую Анталию, сейчас ввергнуты в панику. Они жалуются, что жизнь в Турции становится с каждым днем все дороже и угнаться за постоянно растущими ценами невозможно.

Релоканты рассказывают, что раньше без проблем питались в кафе, однако сейчас цены выросли почти втрое. Если кебаб в прошлом году можно было заказать за 272 рубля, то сейчас он обходится в 600 руб. Причем за эти деньги подают вдвое меньшую порцию блюда.

Чтобы готовить самостоятельно, придется за килограмм картофеля отдать 83 рубля, за мясо 1700 руб., курица стоит 600 рублей за кило, а десяток яиц – 217 руб.

Дорожает и аренда жилья. В районах, которые ближе к морю, придется заплатить за месяц 72 тысячи рублей, а в отдаленных от него регионах – чуть более сорока. Кроме того, владельцы квартир могут заключить договор на 30 тысяч, а потом взвинтить цену до 100 тыс., хотя подобная практика запрещена законом.

По словам релокантов, местные жители отлично понимают, что россиянам некуда уезжать, поэтому они пользуются случаем, чтобы поднять цены на все.

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