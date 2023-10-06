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Высокие темпы возрастания инфляции в Турции стали причиной роста цен на туристичеком рынке страны. Из-за потери конкурентоспособности многими отелями и гостиницами правительство решило принять ряд мер.

В частности, решить проблемы в гостиничной сферы чиновники могут путем введения штрафов за неузаконенную посуточную аренду жилья. Штрафы могут коснуться россиян, владеющих недвижимостью в Турции и ведущих подобный бизнес.

Предложенный турецкому правительству проект предусматривает изменение положений в правила аренды. Инициаторами данного предложения являются турецкие отельеры. Согласно данному законопроекту, сдавать жилье в аренду можно только после получения лицензии. Но для ее получения нужно пройти «семь кругов ада». В частности, объект должен пройти проверку по пожарной безопасности. Для этого объект должен быть оборудован пожарными лестницами и иметь специальные акты. Кроме того, сдаваемый дом или квартира должны соответствовать всем гостиничным требованиям. Кроме того, для получения лицензии нужно получить одобрение всех соседей, если это касается квартиры, находящейся в многоквартирном доме.

Как только закон будет принят, то в отношении посуточных арендаторов, не выполняющих вышеуказанные требования, может быть выписан штраф на сумму 1 миллион лир.

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