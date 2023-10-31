Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о задержании жителя Ялты, который по приказу СБУ координировал покушение на убийство бывшего депутата Верховной рады Олега Царева.

Рогов рассказал, что ялтинец создал схрон, в котором спрятал средства поражения, а также осуществлял наблюдение за всеми перемещениями экс-депутата.

При этом работал он в санатории, которым владеет Олег Царев. Координатор устроился туда на работу курьером и водителем сразу после того, как был завербован украинскими спецслужбами – в январе 2023 года. Сейчас задержанный дает показания следствию.

Рогов также отметил, что состояние Царева после покушения нормализовалось, в настоящий момент его жизни ничто не угрожает.