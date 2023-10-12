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Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в курортном турецком городе Анталия, начали паниковать. Жизнь в Турции для большинства россиян становится не по карману из-за постоянного повышения цен. Об этом в своем материале рассказывает издание «МК».

По словам россиянки, проживающей в Анталии, только за аренду квартиры в обычном не курортном районе города придется отдать около 43 тысяч рублей. При этом аренда жилья в курортной зоне города начинается от 72 тысяч рублей и выше. В последнее время владельцы квартир начали поднимать арендную стоимость без предупреждения, несмотря на тот факт, что это запрещено местным законодательством.

«Всего лишь год назад кебаб стоил 272 рубля, а сейчас около 617 рублей, при этом порция урезана почти вдвое. Аналогичная история с турецкой пиццей – 127 рублей год назад против 217 рублей сегодня. Местное вино в магазине стоило 435 рублей, а сейчас за ту же самую бутылку нужно отдать 816 рублей», – пожаловалась россиянка.

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