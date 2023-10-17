Как уже работающие в сфере предоставления услуг такси компании, так и стартапы повышают уровень обслуживания клиентов, создавая им максимальное удобство заказа машины через специализированные приложения. Однако они – это лишь часть системы связи между водителем, директором и потенциальным пассажиром, обладающей весьма обширным функционалом. Современное программное обеспечение для такси– это комплекс софта, включающий все необходимые компоненты.

Разработка приложения для такси ведется с учетом всех требований заказчика по функциональности, мобильной платформе (iOS или Android), другим критериям. Это дает возможность адаптировать систему под особенности конкретной компании и поставленные перед ней задачи.

Административная панель: контроль всех бизнес-процессов

В панели управления, доступной владельцу компании и/или управляющему, администратору, другому руководящему лицу, в удобной форме представлена вся информация о клиентах и водителях, о финансах, оценках работе таксистов и жалобах.

Статистика заказов отслеживается в режиме онлайн, благодаря чему появляется возможность полностью контролировать бизнес-процессы, управлять ними буквально «с колес». При этом выпадает такое связующее звено, как диспетчеры. Впрочем, даже если они и продолжают работу, нагрузка на них существенно снижается.

Чаще всего речь идет о веб-панели, которая всегда доступна и обеспечивает возможность следить за всеми процессами из любой точки и с любого устройства.

Программное обеспечение для водителей

Сегодня это удобное мобильное приложение, позволяющее мгновенно построить оптимальный маршрут поездки, принять заказ от клиента, а также рассчитать стоимость услуги.

В приложении отображается подробная статистика по всем поездкам, начисляемые бонусы и прочее. В ситуации, когда на водителя поступают регулярные жалобы либо он не соблюдает правила, установленные компанией, владелец или администратор имеет возможность заблокировать доступ к приложению и ко всей информации.

Приложение для пассажиров такси

Заказчик, установивший приложение на смартфон или планшет, может заказывать услуги компании прямо через него. Кроме того, ему доступен целый ряд полезных функций:

рейтинг водителя машины, отзывы о нем, оставляемые другими пассажирами;

возможность поставить оценку и оставить отклик;

получение информации о стоимости поездки;

возможность узнать, где в данный момент находится машина и когда она подъедет к оговоренному месту;

отслеживание маршрута в режиме онлайн.

Использование приложений для водителя и пассажиров избавляет от необходимости связываться по телефону и тем самым снижает затраты на мобильную связь.