В программе «Москва. Кремль. Путин» президент России заявил, что страна настроена на мир, но всегда готова к отражению агрессии со стороны Запада. Он отметил, что вероятных конфликт с Североатлантическим альянсом уже не будет специальной военной операцией, он будет войной со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава государства добавил, что в случае войны между Россией и США никто не должен даже мысли допускать об использовании ядерного оружия крупнейшими державами мира.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Владимир Путин проявляет невероятную сдержанность по отношению к Украине. Но если его терпение лопнет, если Запад продолжит провоцировать Москву, НАТО дождется стотысячной армии РФ на границах Польши.