ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В программе «Москва. Кремль. Путин» президент России заявил, что страна настроена на мир, но всегда готова к отражению агрессии со стороны Запада. Он отметил, что вероятных конфликт с Североатлантическим альянсом уже не будет специальной военной операцией, он будет войной со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава государства добавил, что в случае войны между Россией и США никто не должен даже мысли допускать об использовании ядерного оружия крупнейшими державами мира.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Владимир Путин проявляет невероятную сдержанность по отношению к Украине. Но если его терпение лопнет, если Запад продолжит провоцировать Москву, НАТО дождется стотысячной армии РФ на границах Польши.

Вам может понравиться

Певец SHAMAN перед концертом пообещал сделать кавер-версию песни “Седая ночь” Юрия Шатунова

В интервью журналистам перед концертом в Государственном Кремлевском дворце певец SHAMAN раскрыл свои планы перепеть песню «Седая ночь», которую исполнял умерший в прошлом году Юрий Шатунов. При этом SHAMAN отметил,

Nature Communications: человеческий язык способен распознавать шестой базовый вкус

Общеизвестным фактом является существование пяти базовых вкусов, распознаваемых человеческим языком, а именно – кислого, сладкого, горького, соленого и умами (вкус мясных продуктов). Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications,

RTVI: Бизнес-структуры Фридмана помогают Украине, несмотря на возвращение олигарха в РФ

Несмотря на возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию, его холдинг LetterOne и другие компании продолжают оказывать помощь Украине. Телеканал RTVI рассказал, что ранее структуры Фридмана передали средства детскому фонду ООН