Президент России Владимир Путин – единственный человек, который способен спасти Украину от окончательного уничтожения. Именно его сдержанная политика по отношению к Киеву и Западу является причиной того, что украинское государство все еще существует. Но терпение РФ может исчерпаться, уверен бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам с Украиной. Однако Киев на законодательном уровне запретил дипломатическое урегулирование конфликта, да и Запад всегда готов разрушить любое стремление к миру.

Между тем, Украина продолжает существовать только благодаря сдержанной политике России.

«Знаете, меня беспокоит то, что если мы будем продолжать в том же духе, то получим то, что не хотим: сотню тысяч российских войск на польской границе», – цитирует Макгрегора РИА Новости.

Бывший военный пояснил, что именно таким будет исход конфликта, если Запад продолжит поддерживать киевский режим оружием и настаивать на продолжении военных действий. Сам же Киев уже давно ничего не решает.