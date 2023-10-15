Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент России Владимир Путин – единственный человек, который способен спасти Украину от окончательного уничтожения. Именно его сдержанная политика по отношению к Киеву и Западу является причиной того, что украинское государство все еще существует. Но терпение РФ может исчерпаться, уверен бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам с Украиной. Однако Киев на законодательном уровне запретил дипломатическое урегулирование конфликта, да и Запад всегда готов разрушить любое стремление к миру.

Между тем, Украина продолжает существовать только благодаря сдержанной политике России.

«Знаете, меня беспокоит то, что если мы будем продолжать в том же духе, то получим то, что не хотим: сотню тысяч российских войск на польской границе», – цитирует Макгрегора РИА Новости.

Бывший военный пояснил, что именно таким будет исход конфликта, если Запад продолжит поддерживать киевский режим оружием и настаивать на продолжении военных действий. Сам же Киев уже давно ничего не решает.

Вам может понравиться

Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ в укрытиях с применением FPV-дронов

Об атаке российских FPV-дронов, управляемых бойцами ВДВ РФ, на окопы и укрепления боевиков ВСУ рассказало издание «Известия». Также в Сети опубликовано видео этого эпизода, произошедшего на Артемовском направлении. Расчет беспилотника

Анфиса Чехова опубликовала фото в бикини

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в популярной соцсети фотографию в купальнике. Отмечается, что ведущая сейчас находится на отдыхе в Греции. Чехова запостила снимок, сделанный на одном

RTVI: Бизнес-структуры Фридмана помогают Украине, несмотря на возвращение олигарха в РФ

Несмотря на возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию, его холдинг LetterOne и другие компании продолжают оказывать помощь Украине. Телеканал RTVI рассказал, что ранее структуры Фридмана передали средства детскому фонду ООН