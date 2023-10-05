Ухудшение погодных условий, прогнозируемое уже на конец текущей недели, а также явный дефицит вооружения и техники вынудит ВСУ прекратить контрнаступление. Киев перейдет к тактике контрударов на узких участках фронта для улучшения своего тактического положения, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он считает, что количество таких контратак заметно увеличится, но особого эффекта ВСУ достичь не удастся.

Также полковник ВС РФ запаса обратил внимание, что украинские войска задействуют технику очень экономно, не устраивают танковые наступления с применением большого количества боевых машин, особенно западных.

По мнению эксперта, связано это с серьезными потерями бронетехники. Они критичны, поэтому Киев старается беречь западные тяжелые танки и БМП «на всякий случай».

Ранее стало известно, что не менее 50 высокопоставленных военных ВСУ и Запада уничтожены в штабе оперативной группы «Соледар». Для удара по нему использовалась мощная авиабомба ФАБ-1500.