В штабе отдельной тактической группы «Соледар», уничтоженном российской авиабомбой ФАБ-1500, на момент удара находились украинские и иностранные высокопоставленные военные. Более 50 боевиков ликвидировано, еще несколько десятков с ранениями были отправлены в госпитали, западных советников экстренно доставили в Европу, рассказала «Комсомольская правда».

Военный эксперт Василий Дандыкин уточнил, что удар наносился с истребителя-бомбардировщика Су-34 и для этого ему даже не пришлось входить в зону действия вражеской ПВО.

Все дело в том, что бомба ФАБ-1500 была модернизирована и оснащена системой коррекции и планирования. Это дает возможность преодолевать расстояние до 70 км и атаковать цели с безопасной для самолета дистанции.

Кроме того, ФАБ-1500 в три раза мощнее «Кинжалов», эти бомбы могут применяться для уничтожения подземных бункеров. Они дешевле гиперзвуковых ракет и, что немаловажно, на складах ВС РФ их огромное количество.

Кроме того, добавил Дандыкин, у России имеются еще авиабомбы ФАБ-5000 и ФАБ-9000, с разрушительной силой которых не сравнится ни одно ракетное вооружение в мире.