С каждым годом медицинские технологии совершенствуются, предлагая людям более качественные и надежные методы восстановления потерянных зубов. В этом контексте имплантация, особенно с применением передовых технологий, стоит в центре внимания как пациентов, так и специалистов.

Почему выбирают Straumann?

Одним из признанных лидеров в этой области является метод “straumann под ключ“, предлагающий революционные решения для тех, кто мечтает вернуть свою уверенность в себе и комфорт при употреблении пищи.

Примечательно, что данный метод стоит в ряду самых продвинутых методов имплантации.

Особенности и преимущества имплантов Straumann

Фирменные импланты Straumann, разработанные с учетом последних научных исследований, отличаются отличной биологической совместимостью и универсальностью. Такие технологические решения как поверхность SLActive, материал Roxolid и системы Bone Control Design и CrossFit гарантируют стабильное и долгосрочное функционирование имплантов.

Так, наличие поверхности SLActive способствует ускоренному восстановлению и наращиванию костной ткани, уменьшая период интеграции конструкции до 3-4 недель. Кроме того, материал Roxolid, созданный на основе сплавов титана и циркония, обладает высокой прочностью и биологической совместимостью. Все это гарантирует стабильное и долгосрочное функционирование имплантов, минимизируя риски отторжения и других осложнений.

Кому подойдут импланты Straumann?

Однако перед решением о проведении процедуры имплантации важно изучить все преимущества и особенности этого метода. Так, одним из очевидных плюсов является возможность быстрого восстановления потерянного зуба без необходимости использования съемных конструкций. Благодаря надежной фиксации в челюсти, импланты практически не отличаются от настоящих зубов как по внешнему виду, так и по функциональности.

К тому же, выбор в пользу имплантов Штрауман дает пациентам дополнительные преимущества, включая возможность протезирования даже в сложных клинических случаях. Так, этот метод подходит даже для тех, кто столкнулся с гепатитом, диабетом, атрофией костной ткани челюсти или является курильщиком.

Вывод: инвестиции в улучшение качества жизни

В завершение стоит отметить, что имплантация с применением продукции Straumann — это инвестиция в свое здоровье и качество жизни. Ведь на всех импланты данного бренда дается пожизненная гарантия производителя, что подтверждает их высокое качество и долговечность.

Восстановление зубного ряда — важный шаг на пути к здоровой улыбке и комфорту. И выбор передовых методов и технологий в этой области поможет достичь желаемого результата максимально быстро и безболезненно.