Горки – отличное развлечение для подвижных и активных детей, позволяющее направить их неиссякаемую энергию в правильное русло. Катаясь на них, ребенок получает море удовольствия, а одновременно с этим развивает мелкую моторику, укрепляет мышцы, улучшает координацию движений и работу вестибулярного аппарата, позволяющего держать равновесие.

Хотя детские горки вполне можно назвать развивающим оборудованием, они все же представляют собой развлечение. Поэтому важно в процессе выбора обращать внимание на цвет изделий и их дизайнерское исполнение. Впрочем, существуют и другие критерии, которые просто необходимо учитывать.

Как правильно выбрать горку для улицы

Один из ключевых критериев – это материалы, из которых изготовлена горка. Для детей до 3 лет конструкции изготавливаются в основном из пластика, который:

обеспечивает высокий уровень безопасности;

не нагревается даже в сильную жару и не слишком охлаждается зимой;

не ржавеет и не гниет, при соблюдении требований по нагрузке может служить долгие годы;

не трескается и не рассыхается.

Помимо это, только пластик позволяет создавать игровое оборудование разных цветов, создавать оригинальные дизайнерские решения. В то же время, этот материал хрупкий и не выдерживает повышенных нагрузок, также на него негативно влияют температурные перепады.

Деревянные горки не имеют таких минусов, они одинаково хорошо переносят как морозы, так и жару. Но цена их достаточно высока. При этом лучше всего выбирать конструкции, которые покрыты лаком и специальными составами, обеспечивающими защиту от гниения.

Самыми надежными являются металлические горки, которые выдерживают любые нагрузки, подходят для детей любого возраста. Но при этом в зимний период они непригодны для использования, так как моментально охлаждаются. В сильную жару они нагреваются так, что кататься не представляется возможным.

Чтобы нивелировать эти недостатки, стоит выбирать изделия из металла с пластиковыми бортиками и скатом. Они объединяют в себе все преимущества этих материалов, позволяют пользоваться игровым оборудованием в любое время года.

Другие критерии

Кроме того, стоит обращать внимание на следующие критерии выбора оборудования:

размеры, которые нужно выбирать в зависимости от возраста детей;

допустимая нагрузка. Если невнимательно подойти к выбору, горка может быстро сломаться;

наличие дополнительных функций. К примеру, оборудование может дополняться сетками, баскетбольными кольцами, мячами, в также являться частью целых игровых комплексов, предусматривающих развлечения на любой вкус.

В первую очередь горка должна быть безопасной для ребенка. Поэтому важно проверять наличие антискользящего покрытия для ступенек, отсутствие сколов, трещин и прочих дефектов на скатах из пластика, дерева или металла. Кроме того, соединительные детали должны быть скрыты, поверхности – хорошо отшлифованы, чтобы не нанести ребенку серьезную травму.