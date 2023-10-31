В ходе боевых действий за Авдеевку российские военнослужащие уничтожили первый на этом участке фронта немецкий танк Leopard 2A6. Видеозапись попадания по этой боевой машине опубликовал тг-канал «Военная хроника».

Продвижение двух «немецких кошек», как окрестили их наши бойцы, к российским позициям обнаружили операторы разведывательных дронов. Они передали координаты, а затем корректировали огонь. Одной боевой машине все же удалось избежать поражения, а вот вторая загорелась. Украинские боевики спешно покинули горящую бронетехнику и разбежались кто куда.

На запись также попала радость бойцов ВС РФ от попадания по «Леопарду». Они восторгаются точностью попадания и быстрым уничтожением вражеского танка.

Напомним, «Леопарды» оказались не столь эффективными. Пятую часть переданных Украине боевых машин немецкого производства российские военные уже уничтожили.