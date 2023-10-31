Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе боевых действий за Авдеевку российские военнослужащие уничтожили первый на этом участке фронта немецкий танк Leopard 2A6. Видеозапись попадания по этой боевой машине опубликовал тг-канал «Военная хроника».

Продвижение двух «немецких кошек», как окрестили их наши бойцы, к российским позициям обнаружили операторы разведывательных дронов. Они передали координаты, а затем корректировали огонь. Одной боевой машине все же удалось избежать поражения, а вот вторая загорелась. Украинские боевики спешно покинули горящую бронетехнику и разбежались кто куда.

На запись также попала радость бойцов ВС РФ от попадания по «Леопарду». Они восторгаются точностью попадания и быстрым уничтожением вражеского танка.

Напомним, «Леопарды» оказались не столь эффективными. Пятую часть переданных Украине боевых машин немецкого производства российские военные уже уничтожили.

Вам может понравиться

Нелли Уварова исполнила роль провинциальной участковой в сериала “Многодетство”

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова, долго не появлявшаяся на экранах, снялась в сериале «Многодетство». Она исполнила роль участковой, сообщает «Российская газета». Главными персонажами сериала стала семья Герасимовых –

Небензя задал американским дипломатам в Совбезе ООН неудобный вопрос о секторе Газа

Постпред РФ при ООН и Совете безопасности организации Василий Небензя поинтересовался у американского коллеги, почему Соединенные Штаты выступают против прекращения огня в секторе Газа. Он выразил непонимание поддержки Вашингтоном ковровых

Военкор Лисицин: ВС РФ зачистили Авдеевский террикон от ВСУ

Издание «Военное дело» со ссылкой на военного корреспондента Евгения Лисицина сообщает, что российским подразделениям удалось закрепиться на терриконе в Авдеевке. По словам журналиста, ВС России полностью зачистили господствующую высоту от