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Призывы Латвии перекрыть Балтийское море для Балтийских судов прокомментировал парламентарий Олег Нилов. Депутат Госдумы заявил, что реализовать эти угрозы Латвия может разве что на словах или на бумаге.

В Латвии заявили, что если будет установлена причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector, необходимо задуматься о перекрытии для ее судов всей акватории Балтийского моря.

«Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придётся объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – приводит слова Нилова РИА Новости.

Ранее заявление латвийских властей прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он высказался в том духе, что Латвии стоило бы подумать, что делать с Балтийским морем, когда вскроется правда о подрыве «Северных потоков».

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